Milan-Pioli - si tratta la buonuscita Il club comunica l’esonero al tecnico ma l’accordo non pare semplice Futuro in panchina con Fonseca

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giornata di incontri e contatti, quella di ieri, sul doppio fronte attaccante-allenatore. In merito alla, contatti in entrata e uscita. Pauloè sempre più vicino: dopo aver incontrato il Lille che gli ha proposto il rinnovo, è stata la volta del Marsiglia. Triennale e ampi poteri, ma senza le coppe europee l’anno prossimo. Il portoghese, dopo l’esperienza a Roma, vuole tornare in Italia e anche ilgli offrirebbe un progetto su tre stagioni. Prima, però, i rossoneri dovranno trovare un accordo con: contratto fino al 2025, ingaggio da 8 milioni. Ieri sarebbe statata l’intenzione di non proseguire. Sulc’è l’interesse di altre squadre italiane e non solo (Fenerbahce, ad esempio): ipotesi, per poi chiudere con. Occhio alle date, peraltro: dopo l’ultima di campionato sabato, alle 20.45 a San Siro con la Salernitana, settimana prossima (venerdì 31) ci sarà l’amichevole in Australia con la Roma.