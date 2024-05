Milan - Gazzetta | Domani l’ufficialità dell’addio di Piol - non sarà esonero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) La giornata di, venerdì 24 maggio, dovrebbe essere quellaufficiale di Stefanoi al. Questo è quanto riporta ladello Sport, secondo cui alla vigilia dell’ultima sfida di campionato contro la Salernitana, il club rossonero comunicherà ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore un anno in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Da quanto filtra infatti, il comunicato della società di via Aldo Rossi non dovrebbe contenere la parole, segnale che le due parti in causa hanno trovato un accordo per dirsi addio dopo un quinquennio sicuramente positivo. L’ex allenatore di Lazio e Inter non rimarrà dunque a libro paga del. Le tempistiche delnon sono casuali: in questo modopossibile peri congedarsi e salutare San Siro senza situazioni in sospeso. Per l’amichevole contro al Roma del 31 maggio a Perth la squadra dovrebbe essere affidata a Bonera.