Milan - dal Portogallo | Al Hilal pronto a pagare la clausola di Leao

(Di giovedì 23 maggio 2024) La notizia che arriva dalè di quelle pesanti. Secondo quanto scrive questa mattina il giornale sportivo lusitano O Jogo, l’Al, club dominatore del campionato saudita e che parteciperà al Mondiale per club a 32 squadre, vuole vincere il torneo organizzato dalla Fifa e per questo ha deciso, dopo gli acquisti di Milinkovic Savic, Koulibaly, Ruben Neves, Neymar e altri, di rinforzarsi ulteriormente. Così, su indicazione specifica del tecnico Jorge Jesus, il nuovo obiettivo sarebbe stato individuato in Rafael, per cui il club saudita sarebbea fare follie ed eventualmente versare ali 175 milioni di euro dellarescissoria. A questo proposito, sempre O Jogo scrive anche che il padre del calciatore, Antonio, in questo fine settimana dovrebbe recarsi in Arabia Saudita per discutere del possibile futuro del figlio. Al suo agente Jorge Mendes sarebbero inoltre arrivate proposte anche da Barcellona e Real Madrid, anche se chiaramente non così ricche come quella dell’Al