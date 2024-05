Migranti | Bonafè - ‘Meloni ritiri accordo con Albania e finanzi legge Schlein’

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – ?Noi abbiamo sempre detto che questoItaliaera inutile perché di fatto non fermerà il numero degli sbarchi e troppo costoso perché sono previsti 800 milioni di spesa. Abbiamo avuto ieri la prova che si è trattato solo di un tentativo da parte del governo Meloni diare con 800 milioni la campagna elettorale per le europee, tentativo fra l?altro mal riuscito perché non c?è assolutamente niente di pronto nel territorio albanese. Quindi chiediamo alla presidente del consiglio di ritirare questoe di investire questi 800 milioni sulla sanità pubblica così come abbiamo chiesto presentando laSchlein?. Lo ha detto Simonavicepresidente vicaria del gruppo Pd alla camera a margine della conferenza stampa dem ?fermiamo l?Italia?. L'articolo CalcioWeb. .

