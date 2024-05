Michelle Hunziker paparazzata in dolce compagnia tra Bergamo e Milano Ecco chi è il misterioso uomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Archiviata la storia con Alessandro Carollo, Michelelsembra aver trovato un altro amore. Stando al settimanale Diva e Donna, l’con cui la conduttrice di “Io Canto Family” starebbe uscendo si chiama “un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo”. La cantante, infatti, fa parte del cast dello show di Canale 5, quindi inevitabile che i quattro si siano ritrovati attovagliati allo stesso tavolo. L’è stato presentato alla conduttrice proprio dalla Tatangelo. I due poi sono stati paparazzati, dopo la cena in un ristorante a, in un locale diper ballare e bere un drink. Insomma come si dice in questi casi: “Se son rose fioriranno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna settimanale) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .