Michelle Hunziker paparazzata con un uomo misterioso | nuovo amore in vista?

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’amica Anna Tatangelo e la cena galeotta. Sarebbe stata proprio la cantante di Sora a presentare alla sempre bellissimail(presunto) fidanzato durante un’uscita a Bergamo. Eppure, la conduttrice di Striscia la Notizia, durante l’ultima interall’amica Silvia Toffanin per “Verissimo” ha dichiarato di essere single e, addirittura, di “non sapere dove metterlo, un fidanzato”. Leggi anche:, la brutta notizia per lei è appena arrivata: “È un incubo” Lo scoop Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Carollo,ha quindi sempre sostenuto di essere “felicemente single”, ma il settimanale “Diva e Donna” è riuscita a fotografarla fuori da un ristorante in compagnia di un. «A due mesi dalla fine della relazione con Alessandro Carollo, la conduttrice esce allo scoperto con un aitante– si legge dal profilo Instagram del Magazine -.