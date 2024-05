Metrotram Pecci Peretola Giani | Diventa priorità Troveremo le risorse nel bando del ministero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dalla stazione centrale di Prato passando per il, il territorio di Campi Bisenzio, la zona dell’Osmannoro e arrivando fino a. A distanza di 15 anni dalla prima volta in cui se ne è cominciato a parlare, l’idea di un collegamento tramviario fra Prato e Firenze sembra pronta a decollare. Come spiegato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio, il progetto di fattibilità è in fase di definizione e verrà presentato alpubblico che ildelle Infrastrutture ha aperto da qualche settimana, con lo scopo di intercettare lemesse a disposizione.la cui scadenza è fissata al 31 ottobre, mentre non si conosce l’entità del finanziamento, né i tempi di realizzazione del. Si sa invece quanto costerà: fra gli 800 e i 900 milioni di euro. Il percorso sarà lungo 16 chilometri, cinque dei quali a Prato, mentre i restanti undici nella piana fiorentina.