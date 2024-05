Messina Denaro - sequestrati finora 250 milioni tra aziend - tito -i, immobili e contanti

(Di giovedì 23 maggio 2024) “sono statiben 250, trae,li,riferibili a Matteo”. È quando ha detto, intervenendo a Palermo alle cerimonie per il 32esimo anniversario della strage di Capaci, il comandante del Ros, Vincenzo Molinese, riferendosi alla cattura del boss di Cosa Nostra scomparso il 23 settembre 2023. “sono stati250, trae,li,riferibili a Matteo” “La mafia riesce a inquinare la società civile. La forza di Cosa nostra è al di fuori dell’organizzazione: riesce a penetrare tra professionisti, istituzioni è una sua peculiarità”, ha aggiunto. “I grandi risultati nella lotta alla mafia creano disornietativamente nelle organizzazioni mafiose”, ha spiegato ancora il capo del Ros. “In Cosa nostra non ci sono regole di successione e non c’p un capo della mafia dopo

