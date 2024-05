Mercato San Severino - ultimati lavori per videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sono statiper la realizzazione del nuovo impianto dicittadina del Comune diSan. L’impianto appena ultimato, Progetto Video-City finanziato con POC Legalità 2014.2020 è composto da 16 Telecamere di Osservazione Multisensor (3 Ottiche Varifocali per ogni telecamera) e da 7 Telecamere di Lettura Targhe. Il nuovo impianto è dotato delle più recenti tecnologie per la sicurezza cittadina che anche grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale è in grado di classificare e sottoclassificare gli oggetti ripresi nella scena. L’impianto è in grado di classificare, ad esempio, i veicoli non solo per tipo (Autocarro, Auto, Bicicletta, Motociclo, ecc.) ma anche di sottoclassificarli in base al colore e al modello in modo da rendere l’indagine collaborativa tra le forse dell’ordine più intuitiva, efficace ed immediata. Nei prossimi giorni sarà completata la formazione del personale di P.