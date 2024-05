Mercato dilettanti | il Masi tratta Nicolasi della Portuense Il Sant’Agostino firma Cremaschi Quante offerte per Cazzadore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Colpo didel, che si è aggiudicato le prestazioni di Simone, trequartista con i piedi buoni, l’anno scorso nel Formigine, nel girone A di Eccellenza. Una carriera tutta nel Modenese, con una sola parentesi nel Reggiano, a Campagnola, nel 2018/19. Per il resto la storia di Simoneè a tinte giallorosse, i colori del San Felice la fanno da padrone nelle emozioni. Debutto in prima squadra a soli 16 anni, 16 dicembre 2012, in San Felice-Copparese. "E’ un centrocampista che vede bene la porta – afferma il direttore sportivo ramarro, Marco Secchieroli – può ricoprire tutte le posizioni di centrocampo, ma l’abbiamo preso per alzare il tasso tecnico e avere maggiore incisività in attacco. Non fa la Serie D soltanto per motivi di lavoro, abita a Mirandola, ha sceltoper cominciare una nuova avventura nel Ferrarese e anche per ragioni di vicinanza".