Merate - vuole saltare la fila al Pronto soccorso | 50enne aggredisce infermieri e oss

(Di giovedì 23 maggio 2024)(Lecco), 23 maggio 2024 – Ha alzato sia la voce, sia le mani controe oss deldi. Ad aggredire gli operatori sanitari del reparto di emergenza del San Leopoldo Mandic è stato paziente impaziente di cinquant'anni: volevalaed essere visitato subito, passando davanti a quanti erano arrivati prima di lui e soprattutto presentavano sintomi più gravi di lui. Il, oltre ad aspettare da una decina di minuti appena, lamentava solo un mal di pancia, senza manifestare nulla che lasciasse intendere una possibile urgenza impellente. "Voi volete lasciarmi morire", ha urlato, facendo irruzione nel corridoio dove si affacciano gli ambulatori e le sale emergenza. Se l'è presa inizialmente con una infermiera – alla faccia del rispetto delle donne! -, per poi scagliarsi contro gli altrile oss immeditatamente intervenuti in difesa della collega.

