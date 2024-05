Meloni | La vittoria dell’Atalanta orgoglio per l’Italia intera

(Di giovedì 23 maggio 2024) LE ISTITUZIONI. Le congratulazioni della premier per il trionfo dei nerazzurri in Europa League. Regione, Fontana: «Alla squadra una benemerenza speciale». Gori: «Una gioia immensa, simbolo di rinascita».

Meloni primo partito, Schlein sopra il 20%, Cinquestelle in testa al Sud. Renzi e Calenda oltre lo sbarramento. Tonfo di Salvini - meloni primo partito, Schlein sopra il 20%, Cinquestelle in testa al Sud. Renzi e Calenda oltre lo sbarramento. Tonfo di Salvini - Fratelli d’Italia primo partito al 27%, il Pd secondo al 21%, il Movimento Cinquestelle terzo al 15,7%. Incerto, invece, il quarto posto, conteso tra Forza Italia, stimata all’8,4%, e la Lega, dietro ... orticalab

Mattarella: "La mafia può essere sconfitta ed è destinata a finire" - Mattarella: "La mafia può essere sconfitta ed è destinata a finire" - "I tentativi di inquinamento della società civile sono sempre in agguato". Maria Falcone: "Oggi non uccidono, ma continuano a fare affari". meloni: "I valori di Falcone sono più forti delle bombe". primapaginanews

Per Salvini la vittoria di Trump negli Stati Uniti è fondamentale per tornare a parlare di pace - Per Salvini la vittoria di Trump negli Stati Uniti è fondamentale per tornare a parlare di pace - Il vicepremier è intervenuto al Festival dell'Economia di Trento e ha espresso una condizione necessaria per il ritorno a un equilibrio globale: l'elezione ... fanpage