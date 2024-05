Maxi sequestro di pesce Stop per due ristoranti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Proseguono i controlli a tutela dell’economia sana e dei consumatori da parte della Guardia di finanza di Prato. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale hanno svolto numerosi interventi ed ispezioni anche nel settore agroalimentare, tesi principalmente a far emergere i casi di falsa indicazione geografica o ingannevole denominazione di origine dei prodotti. Particolare attenzione è stata riservata alle attività di ristorazione, soprattutto nei confronti di coloro che presentavano evidenti carenze igienico-sanitarie. I controlli sono stati eseguiti in maniera congiunta con gli uffici competenti del Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana centro di Prato. Ispezioni che hanno portato alla sospensione di duee aldi circa una tonnellata e mezza di prodotti alimentari e prodotti ittici surgelati, che sono trovati assolutamenti privi delle indicazioni sull’origine e sui termini di scadenza.

