Maxi multa a Mondelez - colosso produttore di Toblerone e Oreo | la sanzione Ue da 337 milioni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unada 337,5di euro aldel cioccolatoper aver ostacolato il commercio transfrontaliero di cacao, biscotti e prodotti a base di caffè tra i Paesi dell’Unione europea. Lanei confronti della multinazionale statunitense è arrivata Bruxelles, che ha ritenuto il responsabile della violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ilmondiale del settore dolciario, noto per marchi come, Côte d’Or, Milka, Ritz e Tuc. LaNelre, la Commissione europea ha sottolineato l’impegno “a eliminare le barriere ingiustificate per garantire un migliore funzionamento del mercato unico”, vincoli territoriali di fornitura che per Bruxelles costituiscono un ostacolo non normativo al corretto funzionamento del mercato unico. Come spiegato dalla vicepresidente Margrethe Vestager, laè stato ridotta del 15% alla luce della collaborazione dell’azienda con l’indagine.

