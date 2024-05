Materazzi punge il Milan | Oaktree non farà gli stessi errori dei rossoneri

Milan-Inter, Forbes sul valore dei Club: rossoneri in netto vantaggio - milan-Inter, Forbes sul valore dei Club: rossoneri in netto vantaggio - Forbes non ha dubbi su chi tra milan e Inter gode del valore più alto: i rossoneri, dopo la Juve, sono la seconda squadra italiana per distacco. Tutto vero, il calcio non si basa sui numeri ma si vive ... notiziemilan

Milan, Materazzi: “Oaktree non farà l’errore fatto dal Milan. Maldini capro espiatorio” - milan, materazzi: “Oaktree non farà l’errore fatto dal milan. Maldini capro espiatorio” - Marco materazzi esprime fiducia in Oaktree lanciando una frecciata al milan che ha fatto passare, a suo dire, Maldini come capro espiatorio. Le squadre di milano sempre più in mano agli americani. Pri ... notiziemilan

Brambati: "Giusto non convocare Locatelli, si è involuto. Ho visto Allegri, è tranquillo ma dispiaciuto" - Brambati: "Giusto non convocare Locatelli, si è involuto. Ho visto Allegri, è tranquillo ma dispiaciuto" - E' giovedì ed è il momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Atalanta, tanti messaggi per ... tuttojuve