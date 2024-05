Mascaria | tutto quello che c’è da sapere sul film tv

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024): trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming delStasera, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondatv – liberamente ispirato a una storia vera – diretto da Isabella Leoni e trasmesso in occasione della Giornata della Legalità.re in siciliano significa tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile, in una parola: calunniare. Nel caso di “” il segno del sospetto finirà per annientare Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane) il quale, a seguito di una sua denuncia, viene delegittimato moralmente dai suoi avversari subendo per questo l’abbandono sociale, economico e istituzionale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Pietro Ferrara è un costruttore siciliano costretto a pagare il pizzo per poter lavorare. Un giorno, però, si fa coraggio e denuncia. È una rivoluzione: i mafiosi che lo vessavano vengono arrestati e, per la prima volta, vengono condannati a molti anni di prigione.