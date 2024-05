Mascarìa | stasera su Rai 1 il film tv con Fabrizio Ferracane per la Giornata della Legalità

(Di giovedì 23 maggio 2024) Va in ondasu Rai 1 in prima serata per laildi Isabella Leoni con, Manuela Ventura e Fortunato Cerlino,, che racconta la lotta di un imprenditore contro il pizzo.

Fabrizio Ferracane a La volta buona: 'Il protagonista di Mascaria vede i mostri" - ha spiegato l'attore che stasera in Mascaria vestirà i panni del protagonista. Infine ha ricordato il 23 maggio del 1992 dicendo che si trovava in un bar con un amico e quando sono andate in onda le ... lanostratv

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Maggio, in prima serata - ...sono da vedere Stasera in TV Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, ... Mascarìa (Drammatico) in onda alle 21.30 su Rai 1 , un film di Isabella Leoni, con Fabrizio ... comingsoon