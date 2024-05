Mascaria | significato - trama e cast del film tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) In occasione della Giornata della Legalità, il 23 maggio va in onda su Rai Uno iltv. Alle 21.30 gli spettatori potranno seguire il lungometraggio, ispirato ad una storia realmente accaduta: quella di un coraggioso costruttore siciliano che ha avuto la forza di opporsi al pizzo. Scopriamodel, ildel nuovotv Raire è un’espressione che arriva dal siciliano, e che significa “tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile”. In senso figurato, quindi, vuol dire calunniare. Nel caso ditv in onda il 23 maggio su Rai Uno, sarà Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane), dopo aver denunciato l’operato di alcuni mafiosi, ad essere deleggittimato moralmente dai suoi avversari. L’uomo diventerà vittima di abbandono sociale, economico e istituzionale., qual è ladelAl centro dic’è la storia di Pietro Ferrara, un costruttore siciliano costretto a pagare il pizzo per poter lavorare.

