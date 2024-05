Mario Sechi | abbattuto il totem - indietro non si torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Parto dal nocciolo politico della storia: Giorgia Meloni ha dimostrato, ancora una volta, di essere un leader che sa decidere e si fa guidare nelle sue scelte da un sano pragmatismo. Il premier ha agito con rapidità e chiarezza, ha sospeso tutto e si tratta di un'ottima notizia. Le nostre idee le abbiamo esposte in maniera cristallina ieri in prima pagina con Daniele Capezzone («Giorgia pensaci tu»), gli italiani meritano un Fisco diverso e siamo convinti che Meloni possa riuscire nell'impresa. Le tasse non sono né belle né brutte, non sono un problema estetico, ma devono essere per forza eque e lo Stato nell'esigerne il pagamento non può trasformarsi in tiranno. Il redditometro è naturalmente nemico del contribuente, è anche un esempio di pericoloso conformismo fiscale, un caso esemplare di “pilota automatico” ministeriale: i provvedimenti corrono tra gli uffici tecnici e legislativi, vanno alla firma, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, viaggiano in una realtà parallela, ma quando il frutto della burocrazia atterra nella vita quotidiana, diventa un problema politico.