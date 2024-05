Maria - recensione | Maria Schneider e l' incubo dopo Ultimo tango a Parigi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladi, film di Jessica Palud che racconta la vita di, segnata dalla "scena del burro" di, di cui non è mai riuscita a liberarsi. A interpretarla è AnaVartolomei, mentre Matt Dillon è Marlon Brando. "È solo un film" dice Marlon Brando a una sconvoltala famigerata scena del burro di. Per lui forse. L'icona, la star, che ha potuto tenersi i pantaloni ed essere avvisato di cosa sarebbe successo sul set di Bertolucci. Per l'attrice, all'epoca diciannovenne (e per le leggi di allora minorenne) e alla prima esperienza importante, non fu affatto così. Oltre al trauma di non sapere cosa stesse accadendo, spogliata a forza davanti a tutta la troupe, quella scena e quel film furono determinanti in negativo per la sua carriera.le furono infatti ….