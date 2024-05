Marco Bellocchio | la biografia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 23 maggio 2024) foto di Anna CamerlingoPIACENZA –, il cui esordio risale al 1965 con il film “I pugni in tasca”, è nato a Piacenza il 9 novembre 1939: nella sua lunga carriera, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ha ricevuto innumerevoli premi. Nel 1967 si è aggiudicato il Leone d’argento per la regia alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film “La Cina è vicina”. Nel 1991 ha vinto l’Orso d’argento, gran premio della giuria al Festival internazionale del cinema di Berlino per il film “La condanna”. Nel 1999 è stato insignito con un premio d’onore per il contributo al cinema al Festival cinematografico internazionale di Mosca, mentre nel 2011 gli è stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e nel 2021 ha ricevuto la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes. Il suo ultimo film “Rapito” è stato il più premiato dell’anno ai Nastri d’argento 2023, vincendo, tra gli altri, come Miglior film, Miglior regista e Migliore sceneggiatura.