Marchetti | Indipendentemente dalla finale di ieri - Gasperini già avrà deciso il suo futuro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Luca, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte. Queste le sue parole:: “a breve definirà il suo” “a breve definirà il suo: per rispetto di entrambi i club e le tifoserie si capirà presto la decisione del tecnico della Dea. Penso nelle prossime 48 ore incontrerà Percassi.digiàil suo. Al Napoli serve allenatore di personalità? L’allenatore deve essere un leader, avere grande personalità perché deve guidare un gruppo di 25 persone, cosa non semplice. De Laurentiis ha chiaramente le sue responsabilità riguardanti la stagione che sta per concludersi. Ha sbagliato la scelta dell’allenatore, e da lì tutto ciò che ne è venuto. La scelta dell’allenatore va fatta in maniera ponderata e convinta, senza metterlo in discussione dopo le eventuali prime difficoltà.