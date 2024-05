Marcello Mio | il film su Mastroianni non sa dove andare a parare

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 23 maggio 2024)Mio per ora può tranquillamente fregiarsi del titolo dipeggiore in Concorso a Cannes 2024, un’edizione che per essere onesti non è che stia regalando così grandi soddisfazioni, complice il disastro provocato in questi anni dal Covid e dallo sciopero delle categorie di settore verso.