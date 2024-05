Manuela Carriero | Ecco perché ho detto no al Grande Fratello

(Di giovedì 23 maggio 2024)nel 2021 ha partecipato insieme al fidanzato Stefano Sirena a Temptation Island, ma il viaggio nei sentimenti si è concluso con un doppio scontro frontale: lui, descritto come un traditore seriale, è uscito da single. Lei, etichettata come una perenne cornuta, è uscita col tentatore Luciano Punzo. E se da una parte Sirena si è buttato su OnlyFans dove ha fatto vedere il proprio tritone, dall’altraha continuato la sua relazione con Luciano facendo sognare migliaia di fans. I due sono rimasti insieme circa un anno, poi lui l’ha lasciata ed è entrato nella Casa delVip. Gli autori volpini avevano pure pensato di far entrare in corsa anche lei, ma non è stata al gioco e ha rifiutato. “Saperlo alVip mi fa stare male. Se dovessi vederlo flirtare con un’altra nella Casa ci starei male, molto male. La gelosia da parte di entrambi è stata una costante negativa nel nostro rapporto.

