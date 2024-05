Manuel Locatelli - niente Euro 2024 | su Instagram spunta una storia tutta nera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Torino, 23 maggio- Luciano Spalletti ha diramato la lista dei pre convocati per. Una lista di trenta giocatori tra cui compaiono volti nuovi, come Riccardo Calafiori, e vari giocatori che hanno ben figurato questa stagione ma che ancora non hanno tanta esperienza in Azzurro come Ricci e Bellanova del Torino, Folorunsho del Verona, ma anche Fagioli (che ha terminato di scontare la pena per calcioscommesse). Ma per qualcuno che entra c'è, necessariamente, qualcuno che esce o, in questo caso, che rimane fuori. Tra gli esclusi ci sono Ciro Immobile, Matteo Politano e. Preconvocati Italia, ecco i 30 scelti da Spalletti: novità Calafiori, c’è anche Fagioli In particolare, il centrocampista della Juventus non sembra aver digerito di buon grado l'esclusione dai trenta. Infatti, subito dopo la diramazione della lista, sul profilodiè apparsa unacompletamente