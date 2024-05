Manifestare le idee in libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tutti hanno diritto diliberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme .