Manchester United - ten Hag | FA Cup non salverebbe la stagion - Maguire out

(Di giovedì 23 maggio 2024) Erik ten Hag, tecnico del, ha parlato, in conferenza stampa, a due giorni dalla finale di FA Cup contro ilCity: “Nonostante lae difficile possiamo vincere il secondo trofeo in due anni. Vincere nonlae, ma dobbiamo sfruttare le occasioni che abbiamo. Dobbiamo credere in noi stessi, come abbiamo fatto nella scorsa finale. Attualmente sono concentrato sul mio lavoro e non sul mio futuro”. Sulla formazione e gli indisponibili: “non sarà della partita. Mount, Martial e Lindelof sono rientrati e sono a disposizione. Rashford sta bene. Gli alti e bassi sono parte della carriera di un calciatore e supererà ogni difficoltà”. SportFace. .

Dalla Mongolia allo stadio del Manchester United in bicicletta. L’incredibile viaggio di Orchivaani verso il teatro dei sogni - Dalla Mongolia allo stadio del manchester united in bicicletta. L’incredibile viaggio di Orchivaani verso il teatro dei sogni - Ventisei anni, ex calciatore nel suo Paese, tifosissimo dei Red Devils e di Wayne Rooney ha pedalato per più di un anno attraversando l’Asia e l’Europa. E, ... repubblica

Manchester City-Manchester United: le probabili formazioni, dove vedere la finale di FA Cup in tv e streaming - manchester City-manchester united: le probabili formazioni, dove vedere la finale di FA Cup in tv e streaming - Finale di FA Cup, it`s derby time. Il manchester united di ten Hag sfida il City di Guardiola a Wembley per regalarsi la qualificazione in Europa League, mentre. calciomercato

Coppa Italia contro FA Cup: Juventus e Atalanta incassano più di Manchester City e United, le cifre - Coppa Italia contro FA Cup: Juventus e Atalanta incassano più di manchester City e united, le cifre - Coppa Italia e FA Cup, due tornei così profondamente diversi sotto molteplici punti di vista, ma accomunati (oltre che da un pass, per la vincitrice, verso l`edizione. calciomercato