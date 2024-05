Mamma li russi | la mia lettera al console onorario a Napoli sul distrutturismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Vorrei farle leggere la sceneggiatura del sequel di Vacanze Romane: Vacanze Napoletane. Al posto della principessa Audrey Hepburn un tipetto russo. Al posto del fascinoso “giornalista” Gregory Peck, la sottoscritta che gli fa da chaperon. CaroVincenzo Schiavo, come lei sa aogni giorno è in corso una battaglia tra degrado e bellezza. La ripresa turistica ci ha condannato alla serialità degli stereotipi e in giro c’è tanta spazzatura, in tutti i sensi. In un momento complesso per laa e per l’Europa tutta, un’allegra famigliola russa prende la residenza italiana a Gignese, oasi felice che abbraccia il lago Maggiore, lontano dai travagli della guerra. Lì combattono e muoiono. Loro: “D’inverno sciamo in Svizzera e il resto viaggiamo”, mi spiega la giovane moglie. A giudicare dalle valigie armadio che si trascinano dietro, stanno in giro da un bel po’. Mi auguro che negli altri alloggi non si lascino dietro la stessa scia di porcheria.