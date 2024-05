Maltratta la compagna Finisce in manette

(Di giovedì 23 maggio 2024) È finito in carcere per il reato dimenti commesso nei confronti dellaconvivente di 48 anni. Una situazione che durava da molti anni. Dal 2015 l’uomo, 49 anni, italiano, (incensurato) aveva messo in atto offese, minacce, percosse e vessazioni psicologiche. La donna, nonostante gli svariati accessi al Pronto soccorso non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il compagno, fino a quando, dopo l’ennesima aggressione fisica avvenuta all’interno delle mura domestiche il 17 aprile, si è convinta a porre fine all’incubo che viveva da anni. L’escalation di vessazioni ha trovato il picco negli ultimi mesi prima dell’arresto, con il compagno diventato estremamente geloso. Una situazione che è peggiorata quando l’uomo si ubriacava. F.D. .

