(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - AbbVie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, annuncia che l'Agenziana del farmaco () ha approvato laindi45 mg (dose d'induzione) e 15 e 30 mg (dosi di mantenimento) come primo Jak inibitore per il trattamento di pazienti adulti condiattiva da moderata a severa che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico. "Ad oggi si stima che invivano circa 250mila persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali, tra cui ladi. Questo numero è destinato ad aumentare significativamente negli anni a venire", afferma Flavio Caprioli, medico gastroenterologo presso la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e professore associato di gastroenterologia presso l'Università degli Studi di Milano.

Malattia di Crohn, ok Aifa a rimborsabilità in Italia di upadacitinib - ... azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, annuncia che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di upadacitinib 45 mg (dose d'induzione) e 15 e 30 ... adnkronos

Farmaci: Greco, entro 2030 fino a 60 nuove terapie avanzate - In Europa sono state approvate venticinque terapie avanzate, delle quali diciotto sono oggi in commercio; l'Italia ha concesso la rimborsabilita' a otto di queste. com - bag 20 - 05 - 24 12:34:17 (... borsaitaliana