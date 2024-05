Mai successo nella storia Isola dei Famosi - la pessima notizia per Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024)dei, una cosa mai successa prima. L’attuale edizione del reality di Canale 5, per la prima volta condotto da, ha fatto parecchio parlare di sé e non per buoni motivi. Da diverse settimane si parla di difficoltà per il programma che quest’anno ha conosciuto un numero record di abbandoni, ritiri e squalifiche. Mediaset ha cercato di correre più volte ai ripari. Il doppio appuntamento settimanale è stato prima cancellato poi ripristinato, ma la situazione non è cambiata molto. Tanto che si è parlato di una chiusura anticipata e non è tutto. È anche uscita la voce della sostituzione di. Al suo posto, la clamorosa indiscrezione di TvBlog, tornerebbe nientepopodimenoche Ilary Blasi dopo che questa era stata rimpiazzata proprio dall’ex opinionista. Leggi anche: “Ma neanche per sogno”.dei, dalla vip un no nonostante il folle cachet: serviva per alzare gli ascoltidei, il record negativo: mai cosìserata di ieri su Rai1 è andata in onda la finale di Europa League tra l’Atalanta e il Bayern Leverkusen.