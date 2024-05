Mafia nel Trapanese | sequestro da un milione ad un imprenditore agricolo legato alle famiglie di Salemi e Vita

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 23 maggio 2024) Immobili ma anche beni mobili e partecipazioni societarie sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antia undi(Trapani) che opera nel settore, già condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa quale componente organico alla famiglia mafiosa locale. L’uomo rimase coinvolto nell’operazione 'Pionica' che riguardò le