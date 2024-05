Mafia - Mattarella | Tenere alta la guardi - mai indebolire anticorpi istituzionali

« L’attentato di Capaci fu un attacco che la mafia volle scientemente portare alla democrazia italiana. Una strategia criminale, che dopo poche settimane replicò il medesimo, disumano, orrore in via D’Amelio . Ferma fu la reazione delle Istituzioni e del popolo italiano. gazzettadelsud

“La mafia può essere sconfitta ed è destinata a finire. Ma l’impegno nel combatterla non viene mai meno”. Nel 32esimo anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il capo dello Stato fa sue le parole del magistrato e di Paolo Borsellino e ribadisce l’impegno della Repubblica nella lotta alla criminalità organizzata. ilfattoquotidiano

AGI - "Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta e che è destinata a finire. L'impegno nel combatterla non viene mai meno. I tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici, sono sempre in agguato.

