Mads Mikkelsen è il nuovo Global Ambassador di Zegna - volto della campagna Summer

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Altri due obiettivi centrati a favore del Made in Italy. Il brand, leader dell’abbigliamento maschile del lusso, presenta la suaper l’estate 2024 con il. Lain” celebra il famoso attore fotografato con la collezione Oasi Lino. La nomina dicomedilo vede alla guidacommunity 232 di visionari del marchio italiano, accomunati dall’impegno per l’eccellenza e da un’audace capacita? decisionale. Fonte: Ufficio stampaOasiPresentata durante la sfilata estate 2024 a Milano, la collezione Oasi Lino incarna la visione di leggerezza del Direttore Artistico Alessandro Sartori per la stagione attraverso silhouette rilassate e una palette di colori ispirata al mondo naturale. Il know-how dinella produzione di tessuti di lusso, evidente all’internocollezione, inizia nella regione franceseNormandia, dove vengono coltivate le fibre di lino piu? pregiate al mondo.