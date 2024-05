Ma quali colpe dei cittadini! | Schlein attacca? Musumeci la stronca subito - lite sul terremoto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ellyusa anche i Campi Flegrei e le scosse nel Napoletano perre il governo: "Che senso havolizzare ie le cittadine che vivono nei Campi Flegrei? Questo legittima un esponente del governo a lavarsene le mani e a non rassicurare la cittadinanza, dicendo concretamente che cosa si vuole fare. Credo che il ruolo di un governo sia sostenere i sindaci e la popolazione e indicare soluzioni che possano rassicurare queste 80 mila persone che non hanno alcuna colpa del fatto di essere in un'area di rischio". La risposta non tarda ad arrivare. E a darla è il ministro Nello: "Madei! Gli unici responsabili del disastro ambientale compiuto nei Campi Flegrei vanno cercati nelle classi politiche dirigenti che, da Roma fino ai Comuni del luogo, hanno governato quei territori da lontano e da vicino tra gli anni Cinquanta e Ottanta, senza mai dire la verità alla gente e permettendo scelte urbanistiche folli e irresponsabili, in cambio di voti".

"Costretta ad andare in bagno con la porta aperta": il racconto della giornalista Nittoli portata in commissariato insieme a due colleghi - Il racconto di Angela Nittoli, la collaboratrice del Fatto Quotidiano, che insieme ad altri due colleghi, è stati fermata, identificata, portata in commissariato e perquisita per aver fatto il proprio ... ilfattoquotidiano

Arresto Toti, Bersani a La7: "Che aspetta a dimettersi È inaccettabile attendere i giudici, anche i bambini hanno visto ciò che è successo" - Il durissimo appello di Pier Luigi Bersani a Giovanni Toti, da stamattina impegnato a rispondere alle domande dei pm sulle accuse di corruzione e di voto di scambio ... ilfattoquotidiano

Strage di Capaci, a Palermo il corteo di associazioni, sindacati e centri sociali: c'è anche Elly Schlein - «Resistenza libera». È il grido che preannuncia la partenza del corteo dell'antimafia sociale: circa duecento i partecipanti tra studenti, associazioni, sigle sindacali e centri sociali che hanno riem ... mondopalermo