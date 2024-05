L’urbanistica - le fondazioni e altri ircocervi Quando la legge è un’ipotesi

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’incertezza della norma, o almeno la sua interpretazione su cui la magistratura a volte esagera in legittimità, genera mostri. O almeno evidenti pasticci. Due casi milanesi aiutano a capire un pro... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Elezioni Cotignola: Federico Settembrini anticipa i nomi della possibile giunta - ... verranno affidati: Lavori pubblici; Mobilità; Urbanistica ed ... La nostra è l'unica lista in corsa a Cotignola, ma è necessario che ... ma è necessario che almeno il 40% degli elettori cotignolesi si ...

Amalio Santoro: "Riusciremo a dare un futuro ai nostri giovani, vi spiego come" - L' urbanistica non si fa ' a pezzi', come è avvenuto negli ultimi ...un tunnel costato undici milioni di euro finito da almeno due ...