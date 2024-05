Luna Piena dei Fiori | ecco quando vederla

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 23 maggio 2024) È in arrivo ladeidi maggio. In questo caso, le ragioni del nome sono piuttosto ovvie: si tratta di un riferimento al fatto che maggio è il mese in cui, nell’emisfero settentrionale, la natura esplode in una profusione di. Questa, tuttavia, era anche detta dai nativi “del Latte”, probabilmente perché in maggio i pascoli sono particolarmente verdeggianti, e mucche e pecore, cibandosi della loro erba, producono un latte eccezionalmente ricco di nutrienti.sarà raggiunta esattamente alle 15:53 del 23 maggio, pertanto non potremo ammirarla con i nostri occhi. La, infatti, in Italia sorgerà nel cielo sudorientale soltanto la sera. A Napoli, ad esempio, dovremo attendere le 20:43, a Roma le 20:54, mentre a Milano le 21:23. Tra chi dovrà aspettare di più ci sono i torinesi, dato che lasi ergerà sulla Mole a partire dalle 21:30 circa.