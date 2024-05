L' ultima Supermedia AGI YouTrend prima del voto FdI stabile - bene il Pd La Lega sorpassa FI

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - L'del blackout elettorale conferma in sostanza le tendenze emerse nelle ultime settimane: Fratelli d'Italia e' sempre il primo partito, ma 'inchiodato' al 27,2%, mentre il Pd tocca un 21% che i dem non riscontravano dadelle Politiche 2022. Dietro, il Movimento 5 Stelleappena sotto il 16%, mentre si registra la ripresa della, la cui crescita nelle ultime settimane culmina in un 'controsorpasso' su Forza Italia. Entrambe le forze di maggioranza mostrano comunque, nel medio periodo, una tendenza positiva che potrebbe portarle al 9%, se non anche oltre. Dietro è sempre serrato il 'testa a testa' tra Stati Uniti d'Europa, Avs e Azione, tre liste racchiuse in mezzo punto a cavallo del decisivo 4%. Lontane da questa soglia, le liste Libertà e Pace Terra Dignità, rispettivamente di Cateno De Luca e Michele Santoro, entrambe quotate intorno al 2%.