Lucia Lanera presenta ’The Black’s Tales Tour’ sul palco del Subasio

(Di giovedì 23 maggio 2024) “TheTour“ è lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Licia(nella foto) che stasera alle 21 al teatro, L’artista affiancata da Qzerty, che cura anche il sound design, sperimenta il rapporto che s’instaura tra voce, musica e gesto e il processo evolutivo che ne consegue. Nello spettacolo le icone delle fiabe si sgretolano, fino a diventare la realtà stessa, feroce e fallimentare. "È una specie di horror che vuole far paura per esorcizzare la paura" dice. Partendo da cinque fiabe classiche, La sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La regina delle nevi e Cenerentola, "spogliate della parte edulcorata e consolatoria tipica del mondo dei bambini ete in tutta la verità della loro versione autentica", Liciafirma una scrittura originale che racconta incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, manie e paure.

