Lotto - Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di giovedì 23 maggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024), Superenae 10edi232024, i numeri dellevincenti L’attesa sta per finire. Dopo quelle andate in scena martedì, è tutto pronto per un’altra tornata didi, Superena, 10ee Simbo. Sebbene in molti si siano divisi la posta in gioco due giorni fa, nessuno è riuscito a centrare il bersaglio grosso. Motivo per il quale il jackpot è salito ancora, assumendo contorni sempre più invitanti. Come succede ormai da anni, la nostra redazione vi accompagnerà nella “registrazione” dei numeri estratti nelle varie tornate per capire se quella odierna possa essere o meno la vostra giornata fortunata. A tal proposito, diamo uno sguardo ai numeri estratti: Superena(LaPresse) – IlVeggente.itI NUMERI DELBari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENACombinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ENumeri 10e: Numero oro: Doppio oro: SIMBORaccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramitematica.