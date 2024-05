Lotta alla pedofilia - i vescovi scelgono una donna a capo della task-force

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 –, si cambia. La Conferenza episcopale italiana per la prima volta si affida ad un laico, una, per promuovere ed accompagnare le azioni di prevenzione e formazione nel contrasto agli abusi nella Chiesa. Al vertice del Servizio nazionale per la tutela dei minori l’assemblea generale deiha nominato la 47enne Chiara Griffini, psicologa forense. Prende il posto dell’arcivescovo di Ravenna, Lorenzo Ghizzoni. Un passaggio di consegne né scontato, né indolore dal momento che si è resa necessaria la modifica dello Statuto dello stesso organismo – istituito appena cinque anni fa -, stando al quale solo un vescovo poteva essere presidentenazionale anti-. Non sarà più così, nonostante le resistenze di una ristretta cerchia di presuli ancora poco inclini al processo di declericalizzazione. Nata a Lodi, Griffini era già nel Consiglio di presidenza del Servizio nazionale.

