Lotta al narcotraffico - Tartaglia Polcini El Pacto | i magistrati facciano rete

(Di giovedì 23 maggio 2024) «La prevenzione e il contrasto del crimine transnazionale organizzato rafforzando la cooperazione giudiziaria internazionale. Anche a tal proposito il dottore Giovanni Falcone - afferma in un'intervista a Il Tempo il magistrato e vicedirettore del programma europeo El, Giovanni- è stato un pioniere, dimostrando già 40 anni fa con le sue indagini fa quanto sia importante questo approccio». Concetti alla base dell'evento di tre giorni organizzato a Palermo dalla Procura nazionale antimafia, intitolato «Incontri di studio e coordinamento sulinternazionale in onore di Giovani Falcone». Qual è l'obiettivo di tale iniziativa? «Nel corso degli anni sono stati raggiunti risultati ragguardevoli come l'introduzione del reato di associazione di stampo mafioso in Ecuador e Brasile, norma che potrebbe essere inserita nella riforma del codice penale argentino. In Sudamerica, però, la produzione di cocaina è aumentata, dunque è necessario fare una riflessione per rilanciare questo tipo di cooperazione.