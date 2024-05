Lookman - re dell' Atalanta a Dublino | vale almeno 50 mln Le big inglesi già bussano alla porta della Dea

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 23 maggio 2024), l'eroenella finale di Europa League contro il Leverkusen, ha brillato come una supernova, e con una tripletta il giocatore nigeriano ha guidato i bergamaschivittoria del trofeo a. Da Charlton a Everton, passando per Lipsia, Fulham e Leicester,ha cambiato squadra cinque volte in sette stagioni. Il Lipsia, in particolare, aveva puntato su di lui per poi cederlo all'nell'estate del 2022 per soli nove milioni e mezzo di euro, una cifra ora insignificante rispetto al suo attuale valore.