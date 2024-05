Longhi tragico | Zhang - causa legale? Comporterebbe un rischio per l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il giornalista Brunosi è espresso in merito al passaggio di proprietà delda Stevena Oaktree, ribadendo come un’eventuale battagliapossare problemi nel breve termine. IL NODO – Il giornalista Brunoè intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Sportiva sul tema dell’approdo di Oaktree alla guida dele delle possibili reazioni di Stevenal fatto. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che l’imprenditore cinese potrebbe esercitare un’azione, volta a ottenere un beneficio economico ritenuto consono, tale dare problemi a breve termine al: «L’eventualeintentata dadovrebbe bloccare l’operatività del club nel breve, incidendo soprattutto sul mercato. Ciò dovrebbe, se non far preoccupare, almeno non tranquillizzare i tifosi». Inoltre,si sofferma sul passato in nerazzurro del Presidente, approfondendo il tema della cessione mancata dela un nuovo eventuale acquirente.