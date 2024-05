L’offerta d’aiuto da Elon Musk per i Campi Flegrei - lo stallo sull’accordo col governo sui satelliti Starlink | il precedente in Emilia-Romagna

(Di giovedì 23 maggio 2024)potrebbe offrire un aiuto determinante la gestione delle emergenze derivanti dal preoccupante bradisismo dei, che negli ultimi giorni ha tenuto alta l’attenzione sulla zona a causa delle forti scosse registrate. Il patron di Tesla si è infatti messo a disposizione, insieme alla sua SpaceX, per intervenire in caso d’emergenza. Ma l’accordo con Palazzo Chigi, scrive Repubblica, appare in. Fonti italiane di SpaceX hanno infatti dichiarato che «l’Italia è l’Italia se succede qualcosa di importante,c’è. Il tema emergenze è molto delicato. Noi siamo pronti a dare supporto in caso di necessità». L’aiuto consisterebbe nella possibilità di utilizzare la costellazione diin caso di calamità naturale: le comunicazioni sono fondamentali per attivare la macchina dei soccorsi e monitorare l’efficacia delle vie di fuga. «Al momento però non abbiamo accordi», puntualizza l’azienda.

