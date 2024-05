L' Occidente si spacca di nuovo sui sostegni all' Ucraina Scholz gela Biden

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Germania frena sul pressing Usa per usare tutti i 300 miliardi di dollari degli asset russi conti inper sostenere l'. «Il governo tedesco sta fornendo un sostegno costruttivo alle discussioni sul miglior uso possibile dei proventi dei beni russi conti. È importante sottolineare che la soluzione deve avere la certezza del diritto», le parole di un portavoce del ministro dell'Economia Christian Lindner interpellato dall'Adnkronos sulla questione che sarà sul tavolo del G7 finanziario in programma venerdì e sabato a Stresa. «L'Ue ha già compiuto un importante passo concreto in questo senso: ha adottato un meccanismo che consentirà di utilizzare i profitti imprevisti dei beni russi conti per sostenere l', utilizzando una procedura che garantisce la certezza del diritto. Il modello dell'Ue ha il vantaggio di poter generare diversi miliardi di euro per la ricostruzione dell'

