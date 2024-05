Locatelli voleva pure la Nazionale? E se ci va Fagioli ‘squalificato’…

(Di giovedì 23 maggio 2024) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati dell’Italia per Euro 2024. Scorrendo la lista sono presenti delle assenze di un certo calibro, fra di essere spicca quella di Manuel. Il centrocampista della Juventus, titolare nella squadra che vinse Euro 2020, è rimasto fuori dai 30 selezionati nella pre-convocazione, il gruppo che poi verrà ulteriormente ridotto a 26 e partirà per la Germania. La scelta di Spalletti non è stata accolta di buon grado dal calciatore che ha postato una storia Instagram completamente nera, senza alcuna immagine o parola. Un chiaro segnale di protesta., stagione sottotono Comprensibile la tristezza per la mancata convocazione e per l’impossibilità di difendere, sul campo, il titolo conquistato anni prima. Ma la scelta di escluderedal lotto dei convocati è corretta. Il centrocampista della Juventus, come il resto dei suoi compagni, ha vissuto una stagione altalenante con una seconda metà altamente al di sotto delle aspettative.

