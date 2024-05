Lo spread Btp-Bund chiude poco mosso ma salgono i rendimenti

BTp: spread con Bund stabile a 129 punti, rendimento sale al 3,89% - BTp: spread con Bund stabile a 129 punti, rendimento sale al 3,89% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Chiusura stabile per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il pari ... borsaitaliana

Borsa in calo, spread in aumento: previsioni e conseguenze su economia e mutui - Borsa in calo, spread in aumento: previsioni e conseguenze su economia e mutui - Borsa di Milano in calo e spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi in aumento: previsioni e conseguenze su economia e mutui. Cosa potrebbe succedere ora quifinanza

Piazza affari in crescita con l’Europa dopo i risultati di Nvidia - Piazza affari in crescita con l’Europa dopo i risultati di Nvidia - Piazza Affari segna un modesto rialzo, trainata dai positivi risultati di Nvidia e dal sentiment positivo sulle borse europee. it.benzinga