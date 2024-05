LIVE Orizzonte Catania-Plebiscito Padova - A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | si parte alle 18 4 - chi vince conquista lo scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 L’va alla caccia del quintodi fila, se non consideriamo la stagione 2019-2020 annullata a causa della pandemia. Le ragazze di Martina Miceli sono a un passo dal completare l’ennesima doppietta, dopo aver vinto la Coppa Italia proprio in finale contro il. Le etnee, dopo essersi fatte sorprendere davversarie in gara-1, si sono riprese il fattore campondo il secondo atto per 12-7 in Veneto e andranno alla caccia del titolo davanti al proprio pubblico. 18.25 Amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valevole per gara-3 della finale playoff della Serie A1 2023-2024 di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per gara-3 della finale playoff della Serie A1 2023-2024 di