LIVE – Grifone Meeting 2024 | atletica leggera in DIRETTA

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladella 14esima edizione delinternazionale Città di Asti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Presenti molti azzurri al via, tra cui spicca sicuramente Leonardo Fabbri, bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e reduce dal nuovo record italiano realizzato a Savona con 22.95 metri, e dal successo anche al seguentedi Lucca. Presente nei 100 metri anche l’ostacolista Lorenzo Simonelli, che se la vedrà contro Filippo Tortu. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 di giovedì 23 maggio. Oltre allain esclusiva su Sportface TV, Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedelle gare delaggiornata minuto per minuto. DOVE VEDERE ILIN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace. .

Atletica, Fabbri ad Asti per una nuova bordata. Grifone Meeting con al via tanti azzurri verso gli Europei - Atletica, Fabbri ad Asti per una nuova bordata. grifone Meeting con al via tanti azzurri verso gli Europei - Si preannuncia un'edizione 2024 del grifone Meeting particolarmente intrigante quella che andrà in scena giovedì 23 maggio ad Asti, nuova sede della ... oasport

Il Grifone rimonta due reti e impatta con la Spes Artiglio - Il grifone rimonta due reti e impatta con la Spes Artiglio - SPES ARTIGLIO Caligiuri 6.5, Ascione 6, Oliva 6, Musco 6, Rullo 7, Maggi 6.5, Bazan 6, Fiasca 6.5, Velocci 7, Mostacci 7 (38'st G. Galli sv), Serra 7 PANCHINA V. Galli, Guidarelli, Orsomarso, Sergi, ... gazzettaregionale

Il Pagellone della 37ª giornata di Serie A: Cagliari e Verona in paradiso, Sassuolo all'inferno, Milan senza stimoli - Il Pagellone della 37ª giornata di Serie A: Cagliari e Verona in paradiso, Sassuolo all'inferno, Milan senza stimoli - SERIE A - Per una volta nel pagellone non mettiamo in copertina le "grandi". Imprese di veneti e sardi, retrocedono i neroverdi. Atalanta in Champions. eurosport